טראמפ: "מזכר ההבנות אינו הסכם סופי; אם הם לא יתנהגו כמו שצריך, נחזור מיד להטיל עליהם פצצות"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, קיים היום בשולי ועידת ה-G7 פגישה עם נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי. במהלך שיחה משותפת עם עיתונאים התייחס טראמפ למזכר ההבנות עם איראן.

"זה הסכם נהדר מהרבה סיבות, אבל הסיבה מספר אחת בפער עצום היא שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, ואי אפשר לתת לאיראן נשק גרעיני, ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אז זה מאוד מאוד חזק. זה הסכם חזק מאוד. אף אחד לא יודע מה הוא, אבל הוא מאוד חזק", אמר טראמפ.