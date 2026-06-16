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ה-FBI הודיע כי חשף וסיכל תוכנית תקיפה אפשרית, ימים לפני אירוע UFC Freedom 250, שבו נכח הנשיא טראמפ. לפי דיווחים בארה"ב, החשודים תכננו להשתמש ברחפנים נושאי חומרי נפץ ולפגוע בקהל במקרה של פינוי

דורון פסקין | 16 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

וושינגטון: סוכל פיגוע נגד אירוע בבית הלבן; מספר חשודים נעצרו

ה-FBI הודיע היום כי סיכל איום אפשרי נגד אירוע UFC Freedom 250 שהתקיים בוושינגטון, לאחר שמספר חשודים נעצרו במסגרת מבצע אכיפה רב-מדינתי.

מנהל ה-FBI, קאש פאטל, כתב בפוסט שפרסם ברשת X כי האיום זוהה ב-10 ביוני, ימים ספורים לפני האירוע, וכי המעורבים פעלו מחוץ לאזור הבירה האמריקנית.

לדבריו, "בזכות הפעולה המהירה של ה-FBI, שותפינו ומשרד המשפטים במסגרת מבצע רב-מדינתי, כמה בני אדם נמצאים כעת במעצר, והמתקפות שתוכננו לכאורה סוכלו לחלוטין". פאטל לא מסר כמה חשודים נעצרו, לא חשף את זהותם ולא פירט מהם סעיפי האישום הצפויים. הוא הדגיש כי "העבודה נמשכת" וכי הרשויות יעדכנו את הציבור ככל שהדבר יתאפשר.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך האירוע אירוע UFC Freedom 250 שהתקיים בוושינגטון, 15 ביוני 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך האירוע UFC Freedom 250 שהתקיים בוושינגטון, 15 ביוני 2026 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

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