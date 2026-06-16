שר החוץ האיראני טען כי סיום המלחמה מחייב את הפסקת התקיפות הישראליות ונסיגה משטחים שנכבשו במהלך המלחמה. לדבריו, נושא הגרעין והסרת הסנקציות ידונו במסגרת המגעים להסכם סופי
דורון פסקין | 16 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
עראקצ'י: כל תקיפה ישראלית בלבנון תיחשב מעתה להפרת מזכר ההבנות
שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הצהיר היום כי המשא ומתן בין איראן לארה"ב להשגת הסכם סופי ייפתח ביום שישי, במקביל לחתימה הרשמית הצפויה על מזכר ההבנות לסיום המלחמה. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA.
עראקצ'י אמר את הדברים בפני שגרירים, ממלאי מקום של שגרירים וראשי נציגויות זרות ובין-לאומיות בטהראן, במהלך פגישה שעסקה במזכר ההבנות בין המדינות. הוא הדגיש כי ההכרזה על סיום המלחמה חלה על כלל החזיתות, כולל לבנון, וכי "זה אולי הנושא החשוב ביותר במזכר ההבנות".
לדבריו, "שתי החזיתות נקשרו זו בזו ותלויות זו בזו. כאשר הגענו להפסקת אש, הכרזנו על הפסקת אש בכל החזיתות, בדגש על לבנון; וכעת, כאשר הגענו לסיום המלחמה, גם המלחמה בלבנון תסתיים".
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