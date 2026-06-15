כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בהודעה רשמית שפורסמה באל-מנאר שיבח ארגון הטרור את הנהגת איראן וקרא לממשלת לבנון לבחון את מדיניותה מחדש

דורון פסקין | 15 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

חיזבאללה בירך על מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב: "הישג גדול שהוביל להפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון"

חיזבאללה פרסם היום הודעה רשמית שבה בירך על מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב, ש"הוביל להפסקת אש כוללת בכל החזיתות, ובכללן לבנון".

בהודעה, שפורסמה בערוץ אל-מנאר השייך לארגון הטרור, תוארה ההגעה להבנות כ"הישג גדול של הרפובליקה האסלאמית, הנהגתה ובני עמה".

בהודעתו פנה חיזבאללה גם להנהגה האיראנית והביע הערכה למנהיג העליון, מוג'תבא ח'מינאי, שלדבריו "הוביל את השלב הזה בחוכמה, באומץ ובתובנה נדירה". הוא בירך גם את נשיא איראן, ממשלתה, משמרות המהפכה, הצבא והעם האיראני, והודה להם על "עמדותיהם הקבועות לצד לבנון, עמה והתנגדותה".

מזכ״ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023

מזכ״ל חיזבאללה, נעים קאסם, 13 באוקטובר 2023 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד מהתקיפה בקייב, 15 ביוני 2026
מתקפה רוסית נרחבת על אוקראינה: לפחות עשרה הרוגים, נזק לתשתיות ופגיעה באתר מורשת של אונסק"ו

דורון פסקין

חיל האוויר האוקראיני דיווח כי מאות כטב"מים ועשרות טילים שוגרו הלילה לעבר המדינה. בין האתרים שנפגעו – "מנזר המערות", אתר מורשת עולמית של אונסק"ו

תור לתחנת דלק של רשת "טטנפט", 12 ביוני 2026
דיווחים ברוסיה: הגבלות על מכירת דלק בכמה אזורים במדינה

דורון פסקין

בתקשורת המקומית דווח על תופעה גוברת של תורים בתחנות, שיבושי אספקה מקומיים והגבלות כמותיות במכירת בנזין וסולר. איגוד הדלק הרוסי מכחיש דיווחים על מחסור בדלק במוסקבה

שר הביטחון, ישראל כ״ץ, 7 באוקטובר 2024
שר הביטחון: "צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה – ללא הגבלת זמן"

אורן שלום

על רקע דיווחים לפיהם לבנון תיכלל בהסכם בין ארה"ב לאיראן, וישראל תיאלץ לסגת משטחה, הבהיר כ"ץ: "אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון – נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל"

כוחות צה"ל בגבול לבנון
גורמים בכירים בירושלים מבהירים: ישראל מתנגדת להכללת לבנון בהסכם בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

על רקע פרסומים איראניים בנוגע לסעיף לבנון בהסכם עם ארה"ב, מבחינת ישראל, אומרים גורמים מדיניים בכירים, היא מחויבת רק למה שסוכם בסבב המשא ומתן האחרון בינה לבין לבנון

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג׳יי די ואנס, בבית הלבן, וושינגטון, 14 באוקטובר 2025
ארה"ב ואיראן הכריזו הלילה על הגעה להסכם; החתימה צפויה ביום שישי הקרוב

דורון פסקין

טראמפ: "אוניות העולם, הניעו את המנועים. תנו לנפט לזרום"; פקיסטן ואיראן הצהירו כי ההסכם יכלול גם את הפסקת הלחימה בלבנון; הפיקוד הצבאי העליון של איראן: "העם האיראני ולוחמיו הוכיחו כי לאויבים האמריקנים והציוניים האומללים אין ברירה אלא לקבל תבוסה וכניעה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 12 בפברואר 2026
טראמפ לפוקס ניוז: "אמרתי לנתניהו – מה לעזאזל אתה עושה?"

אורן שלום

כתב פוקס ניוז סיפר כי שוחח עם נשיא ארה"ב שביקר בחריפות את התקיפה הישראלית היום בדאחיה, וציין כי הוא מאמין שהסכם עם איראן ייחתם בשעות הקרובות

שתפו: