חיזבאללה בירך על מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב: "הישג גדול שהוביל להפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון"

על רקע דיווחים לפיהם לבנון תיכלל בהסכם בין ארה"ב לאיראן, וישראל תיאלץ לסגת משטחה, הבהיר כ"ץ: "אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון – נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל"