בהודעה רשמית שפורסמה באל-מנאר שיבח ארגון הטרור את הנהגת איראן וקרא לממשלת לבנון לבחון את מדיניותה מחדש
דורון פסקין | 15 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
חיזבאללה בירך על מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב: "הישג גדול שהוביל להפסקת אש בכל החזיתות, כולל לבנון"
חיזבאללה פרסם היום הודעה רשמית שבה בירך על מזכר ההבנות בין איראן לארה"ב, ש"הוביל להפסקת אש כוללת בכל החזיתות, ובכללן לבנון".
בהודעה, שפורסמה בערוץ אל-מנאר השייך לארגון הטרור, תוארה ההגעה להבנות כ"הישג גדול של הרפובליקה האסלאמית, הנהגתה ובני עמה".
בהודעתו פנה חיזבאללה גם להנהגה האיראנית והביע הערכה למנהיג העליון, מוג'תבא ח'מינאי, שלדבריו "הוביל את השלב הזה בחוכמה, באומץ ובתובנה נדירה". הוא בירך גם את נשיא איראן, ממשלתה, משמרות המהפכה, הצבא והעם האיראני, והודה להם על "עמדותיהם הקבועות לצד לבנון, עמה והתנגדותה".
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