נתניהו: "המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים הערב מסיבת עיתונאים על רקע הסיכום שהושג בין איראן לארה"ב. מצורף סיכום עם עיקרי הדברים:

• עם הסכם, בלי הסכם. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל זה לא יקרה.