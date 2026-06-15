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על רקע הסיכום בין איראן לארה"ב, ראש הממשלה קיים מסיבת עיתונאים בה התייחס למצב: "יצרנו בלבנון שטח ביטחוני ונישאר בו ככל הנדרש"

אורן שלום | 15 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

נתניהו: "המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים הערב מסיבת עיתונאים על רקע הסיכום שהושג בין איראן לארה"ב. מצורף סיכום עם עיקרי הדברים:

• עם הסכם, בלי הסכם. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל זה לא יקרה.

• הדבר הכי חשוב הוא שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית. צריך להבין, איראן דהרה לגרעין.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך מסיבת העיתונאים | צילום מסך

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