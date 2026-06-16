איראן טוענת: המצור הימי הוסר, מכליות נפט עברו ללא הפרעה

איראן החלה להציג את מזכר ההבנות עם ארה"ב לא רק כהסכמה מדינית לסיום המלחמה, אלא גם כמסגרת ביצועית שכבר עומדת למבחן בשטח.

ערוץ PRESS TV הממשלתי דיווח אמש כי לפחות שלוש מכליות נפט איראניות ושתי אוניות מטען, שנשאו מוצרים חיוניים, עברו את המצור הימי האמריקני. בדיווח האיראני הוגדר המהלך כ"ניצחון המבצעי הראשון" של מזכר ההבנות שגובש בין טהראן לוושינגטון.