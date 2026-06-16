בטהראן מציגים את מזכר ההבנות עם ארה"ב כמסגרת ביצועית שכבר מיושמת בשטח, ומבהירים כי יישומו יתבצע במנגנון מדורג של "צעד מול צעד"
דורון פסקין | 16 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
איראן טוענת: המצור הימי הוסר, מכליות נפט עברו ללא הפרעה
איראן החלה להציג את מזכר ההבנות עם ארה"ב לא רק כהסכמה מדינית לסיום המלחמה, אלא גם כמסגרת ביצועית שכבר עומדת למבחן בשטח.
ערוץ PRESS TV הממשלתי דיווח אמש כי לפחות שלוש מכליות נפט איראניות ושתי אוניות מטען, שנשאו מוצרים חיוניים, עברו את המצור הימי האמריקני. בדיווח האיראני הוגדר המהלך כ"ניצחון המבצעי הראשון" של מזכר ההבנות שגובש בין טהראן לוושינגטון.
לפי הערוץ, האוניות עברו ביום שני בערב במים בין-לאומיים "ללא הפרעה", לאחר שהיו תקועות במשך חודשים בשל "המצור הימי הבלתי חוקי" שהטילה ארה"ב על ענף הספנות האיראנית. מקורות ימיים עלומי שם שצוטטו בדיווח טענו כי מעבר האוניות התאפשר פחות מ-24 שעות לאחר שמזכר ההבנות, בתיווך פקיסטן וקטאר, קבע "סיום מיידי" של המצור הימי כחלק מהפסקת העוינות בכל החזיתות.
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