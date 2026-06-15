חיל האוויר האוקראיני דיווח כי מאות כטב"מים ועשרות טילים שוגרו הלילה לעבר המדינה. בין האתרים שנפגעו – "מנזר המערות", אתר מורשת עולמית של אונסק"ו
דורון פסקין | 15 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
מתקפה רוסית נרחבת על אוקראינה: לפחות עשרה הרוגים, נזק לתשתיות ופגיעה באתר מורשת של אונסק"ו
רוסיה ביצעה הלילה מתקפת טילים וכטב"מים רחבה על אוקראינה, שבה נהרגו לפחות עשרה בני אדם ונפגעו שורת אתרים אזרחיים, תשתיות ואתרי תרבות.
לפי הרשויות האוקראיניות, לפחות חמישה בני אדם נהרגו בקייב וכ-30 נפצעו. בחרקוב נהרגו חמישה עובדי חירום במהלך התקיפה, לאחר שהגיעו לטפל בנזקי פגיעה קודמת. פגיעות נוספות דווחו גם בדניפרו, בסומי ובמחוז קייב.
חיל האוויר האוקראיני מסר כי רוסיה שיגרה במהלך הלילה 70 טילים ו-611 כטב"מים לעבר אוקראינה. לפי הדיווח, מערכות ההגנה האווירית יירטו 50 טילים ו-582 כטב"מים, אולם עשרות חימושים הצליחו לפגוע במטרות.
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