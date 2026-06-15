בתקשורת המקומית דווח על תופעה גוברת של תורים בתחנות, שיבושי אספקה מקומיים והגבלות כמותיות במכירת בנזין וסולר. איגוד הדלק הרוסי מכחיש דיווחים על מחסור בדלק במוסקבה
דורון פסקין | 15 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
דיווחים ברוסיה: הגבלות על מכירת דלק בכמה אזורים במדינה
שוק הדלק ברוסיה נכנס בימים האחרונים ללחץ גובר. בכמה אזורים במדינה דווח על הגבלות במכירת בנזין וסולר, תורים בתחנות ושיבושי אספקה מקומיים.
הרשויות במוסקבה אינן מודות במחסור כלל-ארצי, אך דיווחים בכלי תקשורת רוסיים מצביעים על התרחבות התופעה. לדבריהם, חלק מרשתות הדלק מגבילות את הכמות הנמכרת ללקוחות, בעוד הממשלה הפדרלית ממשיכה לנקוט צעדים שנועדו להשאיר יותר דלק בתוך רוסיה.
המוקד הבולט בסוף השבוע היה סנט פטרסבורג. אתר החדשות המקומי "פונטנקה" דיווח בשבת כי בתחנות של רשת "טטנפט" בעיר הוגבלה מכירת הדלק ל-20 ליטר בנזין ול-40 ליטר סולר ללקוח. לפי הדיווח, לקוחות נתקלו בהגבלות כבר ביום שישי, ובמוקד השירות של החברה נאמר כי הן אינן חלות רק בסנט פטרסבורג, אלא גם באזורים נוספים שבהם פועלת הרשת.
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