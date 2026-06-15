כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בתקשורת המקומית דווח על תופעה גוברת של תורים בתחנות, שיבושי אספקה מקומיים והגבלות כמותיות במכירת בנזין וסולר. איגוד הדלק הרוסי מכחיש דיווחים על מחסור בדלק במוסקבה

דורון פסקין | 15 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

דיווחים ברוסיה: הגבלות על מכירת דלק בכמה אזורים במדינה

שוק הדלק ברוסיה נכנס בימים האחרונים ללחץ גובר. בכמה אזורים במדינה דווח על הגבלות במכירת בנזין וסולר, תורים בתחנות ושיבושי אספקה מקומיים.

הרשויות במוסקבה אינן מודות במחסור כלל-ארצי, אך דיווחים בכלי תקשורת רוסיים מצביעים על התרחבות התופעה. לדבריהם, חלק מרשתות הדלק מגבילות את הכמות הנמכרת ללקוחות, בעוד הממשלה הפדרלית ממשיכה לנקוט צעדים שנועדו להשאיר יותר דלק בתוך רוסיה.

המוקד הבולט בסוף השבוע היה סנט פטרסבורג. אתר החדשות המקומי "פונטנקה" דיווח בשבת כי בתחנות של רשת "טטנפט" בעיר הוגבלה מכירת הדלק ל-20 ליטר בנזין ול-40 ליטר סולר ללקוח. לפי הדיווח, לקוחות נתקלו בהגבלות כבר ביום שישי, ובמוקד השירות של החברה נאמר כי הן אינן חלות רק בסנט פטרסבורג, אלא גם באזורים נוספים שבהם פועלת הרשת.

תור לתחנת דלק של רשת "טטנפט", 12 ביוני 2026

תור לתחנת דלק של רשת "טטנפט", 12 ביוני 2026 | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר הביטחון, ישראל כ״ץ, 7 באוקטובר 2024
שר הביטחון: "צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה – ללא הגבלת זמן"

אורן שלום

על רקע דיווחים לפיהם לבנון תיכלל בהסכם בין ארה"ב לאיראן, וישראל תיאלץ לסגת משטחה, הבהיר כ"ץ: "אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון – נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל"

כוחות צה"ל בגבול לבנון
גורמים בכירים בירושלים מבהירים: ישראל מתנגדת להכללת לבנון בהסכם בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

על רקע פרסומים איראניים בנוגע לסעיף לבנון בהסכם עם ארה"ב, מבחינת ישראל, אומרים גורמים מדיניים בכירים, היא מחויבת רק למה שסוכם בסבב המשא ומתן האחרון בינה לבין לבנון

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג׳יי די ואנס, בבית הלבן, וושינגטון, 14 באוקטובר 2025
ארה"ב ואיראן הכריזו הלילה על הגעה להסכם; החתימה צפויה ביום שישי הקרוב

דורון פסקין

טראמפ: "אוניות העולם, הניעו את המנועים. תנו לנפט לזרום"; פקיסטן ואיראן הצהירו כי ההסכם יכלול גם את הפסקת הלחימה בלבנון; הפיקוד הצבאי העליון של איראן: "העם האיראני ולוחמיו הוכיחו כי לאויבים האמריקנים והציוניים האומללים אין ברירה אלא לקבל תבוסה וכניעה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 12 בפברואר 2026
טראמפ לפוקס ניוז: "אמרתי לנתניהו – מה לעזאזל אתה עושה?"

אורן שלום

כתב פוקס ניוז סיפר כי שוחח עם נשיא ארה"ב שביקר בחריפות את התקיפה הישראלית היום בדאחיה, וציין כי הוא מאמין שהסכם עם איראן ייחתם בשעות הקרובות

רצועת עזה, 1 באפריל 2024
הפלגים הפלסטינים הגיבו למפת הדרכים שהועברה על ידי מועצת השלום

דורון פסקין

חמאס מסר בהודעה רשמית כי תשובת הפלגים גובשה לאחר פגישות בקהיר עם המתווכות, אך נמנע מלהתייחס לסוגיית פירוק הארגונים החמושים מנשקם

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 10 ביוני 2026
טראמפ: "התקיפה הישראלית בביירות לא הייתה צריכה לקרות"

אורן שלום

נשיא ארה"ב כתב בפוסט שפרסם כי "לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד ישראל בשום מקום בלבנון, אך גם לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד שום גורם אחר, כולל חיזבאללה, נגד ישראל"

שתפו: