על רקע דיווחים לפיהם לבנון תיכלל בהסכם בין ארה"ב לאיראן, וישראל תיאלץ לסגת משטחה, הבהיר כ"ץ: "אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון – נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל"
שר הביטחון: "צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה – ללא הגבלת זמן"
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פרסם הבוקר הודעה בה התייחס לנושא לבנון ולעמדת הממשלה, זאת על רקע הדיווחים כי ההסכם שהושג בין ארה"ב לאיראן כולל את נסיגת ישראל מלבנון.
"רה"מ בנימין נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה – ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על הגבול והיישובים הישראליים מול גורמים ג'יהאדיסטים", אמר כ"ץ.
לדבריו, "השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים וכל תשתיות הטרור, מתחת ומעל לפני הקרקע – כולל הבתים בכפרי המגע ששימשו כמוצבי טרור – ייהרסו. זהו הלקח העיקרי מאירועי ה-7 באוקטובר.
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