גורמים בכירים בירושלים מבהירים: ישראל מתנגדת להכללת לבנון בהסכם בין ארה"ב לאיראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אמש כי "ההסכם עם איראן הושלם", והכריז על פתיחה מיידית של מצר הורמוז ועל הסרת המצור הימי האמריקני באזור. טקס החתימה הרשמי ייערך ב-19 ביוני בשוויץ.

לאחר הודעתו של טראמפ דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" כי איראן ביטלה את המשא ומתן בעקבות התקיפה הישראלית אתמול ברובע דאחייה, ואף נערכה לתקוף את ישראל. ואולם בעקבות ויתורים של הרגע האחרון שהציע טראמפ – ובהם שמירה על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, נסיגת ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור הימי – השתכנעה איראן לוותר על ביצוע התקיפה.