טראמפ: "אוניות העולם, הניעו את המנועים. תנו לנפט לזרום"; פקיסטן ואיראן הצהירו כי ההסכם יכלול גם את הפסקת הלחימה בלבנון; הפיקוד הצבאי העליון של איראן: "העם האיראני ולוחמיו הוכיחו כי לאויבים האמריקנים והציוניים האומללים אין ברירה אלא לקבל תבוסה וכניעה"
דורון פסקין | 15 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב ואיראן הכריזו הלילה על הגעה להסכם; החתימה צפויה ביום שישי הקרוב
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הלילה על השלמת ההסכם עם איראן לסיום המלחמה.
בפוסט שפרסם כתב טראמפ: "העסקה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הושלמה כעת. ברכות לכולם! אני מעניק בזאת אישור מלא לפתיחה ללא אגרה של מצר הורמוז, ובו בזמן מאשר את ההסרה המיידית של המצור הימי של ארה"ב. אוניות העולם, הניעו את המנועים. תנו לנפט לזרום".
כשעה לאחר מכן פרסם טראמפ פוסט נוסף בו כתב: "העסקה הגדולה הזו תביא שלום וביטחון לכל האזור. נשיאים רבים ניסו להשיג שלום עם איראן, וכולם נכשלו לפניי.
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