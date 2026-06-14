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כתב פוקס ניוז סיפר כי שוחח עם נשיא ארה"ב שביקר בחריפות את התקיפה הישראלית היום בדאחיה, וציין כי הוא מאמין שהסכם עם איראן ייחתם בשעות הקרובות

אורן שלום | 14 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ לפוקס ניוז: "אמרתי לנתניהו – מה לעזאזל אתה עושה?"

כתב פוקס ניוז, טריי יינגסט דיווח היום כי שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ בנוגע להסכם המתגבש עם איראן, וכי טראמפ אמר לו כי הוא מאמין שהסכם עם איראן ייחתם בתוך שעתיים עד שלוש השעות הקרובות.

הוא ציין כי שאל את טראמפ על התקיפות הישראליות מוקדם יותר היום בביירות. טראמפ השיב כי שוחח עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ושאל אותו: "מה לעזאזל אתה עושה?"

טראמפ ציין כי אמר לנתניהו שלא לבצע תקיפות נוספות נגד חיזבאללה, כדי שהדבר לא ישפיע על קידום ההסכם הזה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 12 בפברואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 12 בפברואר 2026 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

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