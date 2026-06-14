חמאס מסר בהודעה רשמית כי תשובת הפלגים גובשה לאחר פגישות בקהיר עם המתווכות, אך נמנע מלהתייחס לסוגיית פירוק הארגונים החמושים מנשקם
דורון פסקין | 14 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
הפלגים הפלסטינים הגיבו למפת הדרכים שהועברה על ידי מועצת השלום
חמאס הודיע היום בהצהרה רשמית כי תשובת הפלגים הפלסטיניים למפת הדרכים שהועברה אליהם ב-19 באפריל על ידי ניקולאי מלאדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, נמסרה אתמול.
לפי ההודעה, במהלך השבוע שעבר התקיימו בקהיר כמה פגישות בין חמאס, הפלגים הפלסטיניים והמתווכות – מצרים, קטאר וטורקיה. בארגון הטרור מסרו כי הפגישות הובילו לגיבוש "עמדה לאומית מאוחדת", וכי עמדה זו הוגשה כאמור אתמול.
עוד נמסר כי הפלגים הפלסטיניים התייחסו "באחריות ובחיוביות גבוהה" למפת הדרכים, העוסקת ביישום השלב השני של תוכנית נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. עם זאת, חמאס הדגיש את הצורך ביישום מלא של השלב הראשון "על כל פרטיו", ובייחוד בכל הנוגע ל"פרוטוקול ההומניטרי" ולהפסקת "כל צורות התוקפנות נגד עמנו הפלסטיני ברצועת עזה".
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