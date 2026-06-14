צה"ל נערך לאפשרות של ירי איראני הלילה לעבר ישראל

נשיא ארה"ב כתב בפוסט שפרסם כי "לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד ישראל בשום מקום בלבנון, אך גם לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד שום גורם אחר, כולל חיזבאללה, נגד ישראל"