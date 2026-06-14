גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי זוהו באיראן הכנות לשיגור טילים לעבר ישראל. ישראל עדכנה את פיקוד המרכז האמריקני לפני התקיפה בדאחיה
יוני בן מנחם | 14 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
צה"ל נערך לאפשרות של ירי איראני הלילה לעבר ישראל
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בישראל ערוכים לאפשרות שאיראן תחליט להגיב הלילה בירי לעבר ישראל.
אותם גורמים ציינו כי זוהו באיראן הכנות לשיגור טילים, יתכן לקראת חצות הלילה. זאת בעקבות התקיפה הישראלית מוקדם יותר היום ברובע הדאחיה בביירות.
גורמים מדיניים מסרו כי טרם התקיפה בדאחיה, ישראל עדכנה את פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) על כוונתה לתקוף.
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