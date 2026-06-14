נשיא ארה"ב כתב בפוסט שפרסם כי "לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד ישראל בשום מקום בלבנון, אך גם לא צריכות להיות עוד מתקפות מצד שום גורם אחר, כולל חיזבאללה, נגד ישראל"
טראמפ: "התקיפה הישראלית בביירות לא הייתה צריכה לקרות"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social לתקיפה הישראלית מוקדם יותר בדאחיה בביירות.
"המתקפה של הבוקר על ביירות לא הייתה צריכה לקרות, במיוחד ביום מיוחד שבו אנו כה קרובים להסכם שלום עם איראן", הצהיר טראמפ.
לדבריו, "לישראל יש זכות להגן על עצמה מפני איומים, אך המתקפה שעליה היא הגיבה הייתה קטנה וחסרת משמעות, איש לא נפגע, לא נפצע ולא נהרג, והיא לא אמורה לשבש את התהליך החשוב הזה".
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