באיראן מאיימים: "הפשעים הללו לא יישארו ללא תגובה"

מפלס המתיחות באזור עלה היום בעקבות התקיפה הישראלית בדאחיה בביירות.

כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי מספר ההרוגים בתקיפה בדאחיה עלה לשלושה. בתוך כך, ערוץ טלגרם המזוהה עם משמרות המהפכה פרסם פוסט תגובה על התקיפה בדאחיה וטען כי היא בוצעה "בתיאום עם ארה"ב".