בכירים איראנים מאיימים בתגובה מיידית בעקבות התקיפה הישראלית היום בדאחיה בביירות. דובר הועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני: "גם אם חותרים להסכם או להבנה, הדרך לכך עוברת דרך ריסון המשטר הציוני"
דורון פסקין | 14 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
באיראן מאיימים: "הפשעים הללו לא יישארו ללא תגובה"
מפלס המתיחות באזור עלה היום בעקבות התקיפה הישראלית בדאחיה בביירות.
כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי מספר ההרוגים בתקיפה בדאחיה עלה לשלושה. בתוך כך, ערוץ טלגרם המזוהה עם משמרות המהפכה פרסם פוסט תגובה על התקיפה בדאחיה וטען כי היא בוצעה "בתיאום עם ארה"ב".
דובר ועדת החוץ והביטחון בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאא'י, הגיב על התקיפה בפוסט שפרסם. לדבריו, "אסור ליפול לטעות בחישוב. גם אם אתם חותרים להסכם או להבנה, הדרך לכך עוברת דרך ריסון המשטר הציוני.
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