צה"ל תקף בדאחיה של ביירות

נשיא ארה"ב הודיע בסוף השבוע על חיסולו של מנהיג ארגון הפשע הוונצואלי "טרן דה ארגואה", הנחשב לאחד היעדים הבכירים של וושינגטון. עם זאת, המבנה המבוזר של הארגון עלול לאפשר לו להמשיך לפעול