מצה"ל נמסר כי הותקפה מפקדה של חיזבאללה ששימשה לקידום מתווי טרור נגד ישראל. ראש הממשלה ושר הביטחון מסרו: "ישראל לא תסבול ירי לשטחה"
צוות מגזין אפוק | 14 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
צה"ל תקף בדאחיה של ביירות
צה"ל הודיע כי תקף באופן ממוקד תשתית של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחיה שבביירות.
בהמשך מסר דובר צה"ל כי יעד התקיפה היה מפקדה של חיזבאללה. המפקדה שהותקפה שימשה את מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.
[embed]https://vimeo.com/1201148905?share=copy&fl=sv&fe=ci[/embed]
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