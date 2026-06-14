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על רקע התקיפה הישראלית בדאחיה, הרמטכ"ל קיים שיח עם מפקדים בפיקוד צפון. "עוקבים באופן הדוק אחר המתרחש תוך שמירה על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הזירות"

אורן שלום | 14 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

זמיר: "לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנחנו נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות"

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום שיח עם מפקדי האוגדות והחטיבות בפיקוד הצפון. דבריו פורסמו על רקע תקיפת צה"ל בדאחיה היום.

במהלך השיח אמר זמיר: "אנחנו עוקבים באופן הדוק אחר המתרחש תוך שמירה על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הזירות. המציאות כעת רגישה ומורכבת. צה"ל כולו נחוש, דרוך, מוכן ופועל בעוצמות משתנות בכלל הגזרות".

לדבריו, "לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנחנו נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות".

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ומפקדי האוגדות והחטיבות בפיקוד צפון במהלך הפגישה היום

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ומפקדי האוגדות והחטיבות בפיקוד צפון במהלך הפגישה היום | צילום: דובר צה"ל

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