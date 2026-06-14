נשיא ארה"ב הודיע בסוף השבוע על חיסולו של מנהיג ארגון הפשע הוונצואלי "טרן דה ארגואה", הנחשב לאחד היעדים הבכירים של וושינגטון. עם זאת, המבנה המבוזר של הארגון עלול לאפשר לו להמשיך לפעול
דורון פסקין | 14 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב חיסלה את "ניניו גררו" – מה המשמעות?
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע ביום שישי בלילה על חיסולו של הקטור רוסטנפורד גררו פלורס, המוכר בכינוי "ניניו גררו", ונחשב לאחד היעדים הבכירים ביותר של וושינגטון בזירת הפשע הלטינו-אמריקנית.
גררו נחשב למנהיג "טרן דה ארגואה", ארגון פשע ונצואלי שהוגדר בארה"ב כארגון טרור זר, ושמו הופיע בשנים האחרונות בכתבי אישום, ברשימות סנקציות ובפרסומים רשמיים של גורמי ביטחון אמריקנים.
לפי הודעת טראמפ, הפעולה בוצעה על ידי כוחות פיקוד הדרום של צבא ארה"ב, בתיאום עם הרשויות בוונצואלה. מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', מסר כי גררו "אומת כמי שנהרג בתקיפה". משרד המידע של ונצואלה הודיע כי גררו נהרג במבצע ביטחוני במדינת בוליבר שבדרום-מזרח המדינה, שכלל חילופי אש עם גורמים פליליים, שיתוף מודיעין ותמיכה טכנולוגית מיוחדת.
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