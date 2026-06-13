דוח חדש של משימת המעקב של האו"ם לזכויות אדם באוקראינה קובע כי לפחות 274 אזרחים נהרגו ו-1,763 נפצעו במהלך מאי 2026. לפי הארגון, העלייה החדה מיוחסת בעיקר למתקפות רוסיות באמצעות טילים וכטב"מים על אזורים עירוניים, גם הרחק מקו החזית
דורון פסקין | 13 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
דוח של האו"ם: מספר האזרחים שנפגעו באוקראינה בחודש מאי – הגבוה ביותר בארבע השנים האחרונות
משימת המעקב של האו"ם לזכויות אדם באוקראינה (HRMMU) פרסמה דו''ח חדש, שלפיו בחודש מאי 2026 נרשם במדינה מספר הנפגעים האזרחים הגבוה ביותר בארבע השנים האחרונות.
על פי הדו"ח, שפורסם ביום שישי, לפחות 274 אזרחים נהרגו ו-1,763 נפצעו במהלך החודש. מדובר בעלייה של 93% בהשוואה למאי 2025 ובעלייה של 23% לעומת אפריל 2026. "עם יותר מ-2,000 נפגעים אזרחים, חודש מאי רשם יותר נפגעים אזרחים מכל חודש אחר מאז אפריל 2022", מסרה דניאל בל, ראש HRMMU.
לפי האו"ם, הגורם המרכזי לעלייה במספר הנפגעים הוא השימוש של רוסיה בנשק רב-עוצמה באזורים עירוניים. התקפות באמצעות נשק ארוך טווח, ובהן טילים וכטב"מים, היו אחראיות ל-45% מכלל הנפגעים האזרחים, כאשר רובם נפגעו במרכזים עירוניים המרוחקים מקו החזית.
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