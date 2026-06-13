דוח של האו"ם: מספר האזרחים שנפגעו באוקראינה בחודש מאי – הגבוה ביותר בארבע השנים האחרונות

משימת המעקב של האו"ם לזכויות אדם באוקראינה (HRMMU) פרסמה דו''ח חדש, שלפיו בחודש מאי 2026 נרשם במדינה מספר הנפגעים האזרחים הגבוה ביותר בארבע השנים האחרונות.

על פי הדו"ח, שפורסם ביום שישי, לפחות 274 אזרחים נהרגו ו-1,763 נפצעו במהלך החודש. מדובר בעלייה של 93% בהשוואה למאי 2025 ובעלייה של 23% לעומת אפריל 2026. "עם יותר מ-2,000 נפגעים אזרחים, חודש מאי רשם יותר נפגעים אזרחים מכל חודש אחר מאז אפריל 2022", מסרה דניאל בל, ראש HRMMU.