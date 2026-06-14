ביקורת באיראן על רקע ההסכם המתגבש עם ארה"ב

באיראן נשמעה מאז יום שישי ביקורת פומבית מצד גורמים במחנה השמרני-נצי נגד מזכר ההבנות המתגבש עם ארה"ב.

הביקורת מופנית הן לתוכן ההסכם המסתמן והן לאופן שבו הציגו אותו לציבור שר החוץ, עבאס עראקצ'י, וצוות המשא ומתן.

מוקד הזעם היה פוסט שפרסם עראקצ'י ביום שישי ברשת X, בו כתב כי מזכר ההבנות של איסלאמאבאד "מעולם לא היה קרוב כל כך להבשלה", וקרא לכלי התקשורת להימנע מספקולציות על תוכנו עד להשלמתו. הוא הוסיף כי "במסגרת הגישה האחראית והשקופה שלנו, כל הפרטים יימסרו לציבור בזמן המתאים".