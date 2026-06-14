לפי לשכת הביטחון הלאומי של טייוואן, האתר מציע ערוץ מאובטח להעברת מידע ומבוסס על מודלים הנהוגים בקהילות המודיעין של ארה"ב, בריטניה וישראל
דורון פסקין | 14 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
טייוואן השיקה ערוץ מקוון לגיוס מידע מודיעיני מאזרחים סינים
לשכת הביטחון הלאומי של טייוואן הודיעה היום על השקת ערוץ מקוון ייעודי לאזרחים סינים המעוניינים להעביר לה מידע מודיעיני.
לפי ההודעה הרשמית, המהלך נועד להרחיב את איסוף המידע על ההתפתחויות הפוליטיות, הצבאיות, הכלכליות והחברתיות בסין. בטאיפיי מדגישים כי היוזמה נעשית מכוח חוק שירותי המודיעין הלאומיים של טייוואן, ובהשראת פרקטיקות הנהוגות בסוכנויות מודיעין בארה"ב, בבריטניה ובישראל.
האתר החדש מאפשר לאזרחים סינים ליצור קשר עם לשכת הביטחון הלאומי ולהעביר מידע בעל ערך מודיעיני. בטאיפיי מסבירים כי בשנים האחרונות חלה החמרה במצבה הכלכלי של סין, לצד הידוק הפיקוח הפוליטי והעמקת בעיות חברתיות. שילוב הגורמים הללו הגביר את חוסר שביעות הרצון בקרב הציבור הסיני, ובעקבות זאת פנו בשנים האחרונות יותר ויותר אזרחים סינים לגורמים רלוונטיים בטייוואן כדי למסור מידע מסוגים שונים.
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