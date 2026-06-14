טייוואן השיקה ערוץ מקוון לגיוס מידע מודיעיני מאזרחים סינים

לשכת הביטחון הלאומי של טייוואן הודיעה היום על השקת ערוץ מקוון ייעודי לאזרחים סינים המעוניינים להעביר לה מידע מודיעיני.

לפי ההודעה הרשמית, המהלך נועד להרחיב את איסוף המידע על ההתפתחויות הפוליטיות, הצבאיות, הכלכליות והחברתיות בסין. בטאיפיי מדגישים כי היוזמה נעשית מכוח חוק שירותי המודיעין הלאומיים של טייוואן, ובהשראת פרקטיקות הנהוגות בסוכנויות מודיעין בארה"ב, בבריטניה ובישראל.