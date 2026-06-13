טראמפ: "העסקה אמורה להיחתם מחר; ההסכם שלי עם איראן הוא חומה בפני נשק גרעיני"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הערב בפוסט שפרסם להתקדמות במגעים לקראת הסכם עם איראן.

טראמפ השווה את העסקה המסתמנת לזאת שהשיג נשיא ארה"ב לשעבר, ברק אובמה: "ברק חוסיין אובמה – העסקה שלו עם איראן, ה-JCPOA, הייתה דרך קלה, יפה וחלקה להשגת נשק גרעיני, שאיראן הייתה מחזיקה בו כבר לפני שש שנים, והייתה משתמשת בו הרבה לפני היום.

"ההסכם שלי עם איראן הוא בדיוק ההפך – חומה בפני נשק גרעיני! למעשה, הם כבר אינם רוצים נשק גרעיני, וגם לא יהיה להם כזה, לא באמצעות רכישה, לא באמצעות פיתוח ולא בכל דרך אחרת של השגה".