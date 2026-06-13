דובר משרד החוץ האיראני: מזכר ההבנות מתמקד בשלב זה בסיום המלחמה ללא נושא הגרעין

הערוץ "איראן בערבית", המזוהה עם הקו הרשמי בטהראן, ציטט היום את דבריו של דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, בנוגע למגעים מול ארה"ב.

בקאא'י טען כי "מזכר ההבנות של אסלאמאבאד מתמקד בשלב זה בסיום המלחמה, ללא דיון בנושא הגרעין".