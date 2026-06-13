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אסמאעיל בקאא'י ציין כי מועד החתימה לא צפוי להיות מחר, והדגיש כי לא מדובר בהסכם סופי. ראש ממשלת פקיסטן: "קרובים להסכם שלום יותר מאי פעם"

דורון פסקין | 13 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

דובר משרד החוץ האיראני: מזכר ההבנות מתמקד בשלב זה בסיום המלחמה ללא נושא הגרעין

הערוץ "איראן בערבית", המזוהה עם הקו הרשמי בטהראן, ציטט היום את דבריו של דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, בנוגע למגעים מול ארה"ב.

בקאא'י טען כי "מזכר ההבנות של אסלאמאבאד מתמקד בשלב זה בסיום המלחמה, ללא דיון בנושא הגרעין".

הוא הדגיש כי המועד שנקבע לחתימת המזכר "אינו מחר". הוא ציין כי "עקב חוסר הרצון של הצד השני למסור תגובות כלשהן לגבי התהליך הזה, עלינו להיות זהירים".

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

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