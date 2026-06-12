כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שר ההגנה ושר הכוחות המזוינים התפטרו במחאה על תוכנית ההשקעות הביטחונית של ראש הממשלה, קיר סטארמר. יו"ר האופוזיציה תקפה: "ראש ממשלה שאינו יכול לזכות בכבוד הצבא שלנו אינו יכול להמשיך בתפקידו"

דורון פסקין | 12 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

משבר ביטחוני-פוליטי בממשלת בריטניה: שני שרים התפטרו

ממשלת בריטניה נקלעה למשבר פוליטי וביטחוני חריף בעקבות התפטרותם אמש של שר ההגנה, ג'ון הילי, ושר הכוחות המזוינים, אליסטר קארנס, במחאה על תוכנית ההשקעות הביטחונית של ראש הממשלה, קיר סטארמר.

ההתפטרויות מגיעות בעיתוי רגיש במיוחד, שבועות ספורים לפני פסגת נאט"ו בתחילת יולי, כאשר הממשלה עצמה מודה כי תוכנית ההשקעות הביטחונית טרם הושלמה.

המשבר החל במכתב התפטרות חריף ששיגר הילי לראש הממשלה. הילי, שנחשב לאחד ממקורביו הבולטים של סטארמר בתחום הביטחון, כתב כי תוכנית ההשקעות הביטחונית אינה מספקת לצבא הבריטי את המשאבים הדרושים לו לנוכח האיומים הגוברים.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ושר ההגנה של בריטניה, ג'ון הילי, 20 במרץ 2025

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ושר ההגנה של בריטניה שהתפטר, ג'ון הילי, 20 במרץ 2025 | צילום: Oli Scarff - WPA Pool/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
על נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יאול, מגיע לדיון ההדחה שלו בבית המשפט, 21 בינואר 2025
נשיא דרום קוריאה לשעבר נידון ל-30 שנות מאסר נוספות בגין שליחת כטב"מים לעבר צפון קוריאה

דורון פסקין

בית המשפט קבע כי יון סוק-יאול, שנידון כבר למאסר עולם בגין הובלת מרד, שיגר כטב"מים לעבר המדינה השכנה במטרה להגביר את המתיחות בין המדינות וליצור עילה להכרזת משטר צבאי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בעת ביקורו של נתניהו בפלורידה, 29 בדצמבר 2025
ישראל מבהירה כי איננה צד להבנות בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי ישראל הופתעה מהודעתו של נשיא ארה"ב אמש, ומעריכים כי טהראן תתקשה לקבל את הדרישות האמריקניות בנושא הגרעין

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 3 ביוני 2026
טראמפ הכריז על ביטול התקיפות המתוכננות: "הדיונים והסעיפים הסופיים אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים"

אורן שלום

נשיא ארה"ב הצהיר בפוסט שפרסם כי "הדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לדרג הגבוה ביותר של ההנהגה האיראנית וקיבלו את אישורה", וטען כי הפרטים אושרו בין היתר על ידי מדינות המפרץ וישראל

תקיפה של צה"ל באגם קרעון שבבקאע, 26 במאי 2026
דיווחים ערביים: ישראל מסמנת את הבקאע המערבי כעומק אסטרטגי של חיזבאללה

דורון פסקין

כלי תקשורת בעולם הערבי דיווחו כי צה"ל תקף היום פעם נוספת בעומק לבנון, וציטטו בכיר לבנוני לשעבר שהסביר את היתרון האסטרטגי של האזור

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
טראמפ: "ארה"ב תכה באיראן בעוצמה רבה מאוד הלילה"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס בפוסט שפרסם להמשך התקיפות: "בשלב מסוים בעתיד הלא רחוק, נשתלט על האי ח'ארג ועל נקודות תשתית נפט נוספות, וניטול שליטה מלאה על שוקי הנפט והגז שלהם"

שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחאן, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בפגישתם בביירות, 23 בינואר 2025
סעודיה פותחת מחדש את השוק ללבנון

דורון פסקין

אחרי שנים של נתק, ריאד הודיעה על חידוש היצוא הלבנוני לשטחה, והבהירה כי היא מצפה מלבנון "לנקוט את כל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שהמדינה לא תשמש בסיס לפגיעה בשכנותיה"

שתפו: