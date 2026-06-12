משבר ביטחוני-פוליטי בממשלת בריטניה: שני שרים התפטרו

ממשלת בריטניה נקלעה למשבר פוליטי וביטחוני חריף בעקבות התפטרותם אמש של שר ההגנה, ג'ון הילי, ושר הכוחות המזוינים, אליסטר קארנס, במחאה על תוכנית ההשקעות הביטחונית של ראש הממשלה, קיר סטארמר.

ההתפטרויות מגיעות בעיתוי רגיש במיוחד, שבועות ספורים לפני פסגת נאט"ו בתחילת יולי, כאשר הממשלה עצמה מודה כי תוכנית ההשקעות הביטחונית טרם הושלמה.