שר ההגנה ושר הכוחות המזוינים התפטרו במחאה על תוכנית ההשקעות הביטחונית של ראש הממשלה, קיר סטארמר. יו"ר האופוזיציה תקפה: "ראש ממשלה שאינו יכול לזכות בכבוד הצבא שלנו אינו יכול להמשיך בתפקידו"
דורון פסקין | 12 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
משבר ביטחוני-פוליטי בממשלת בריטניה: שני שרים התפטרו
ממשלת בריטניה נקלעה למשבר פוליטי וביטחוני חריף בעקבות התפטרותם אמש של שר ההגנה, ג'ון הילי, ושר הכוחות המזוינים, אליסטר קארנס, במחאה על תוכנית ההשקעות הביטחונית של ראש הממשלה, קיר סטארמר.
ההתפטרויות מגיעות בעיתוי רגיש במיוחד, שבועות ספורים לפני פסגת נאט"ו בתחילת יולי, כאשר הממשלה עצמה מודה כי תוכנית ההשקעות הביטחונית טרם הושלמה.
המשבר החל במכתב התפטרות חריף ששיגר הילי לראש הממשלה. הילי, שנחשב לאחד ממקורביו הבולטים של סטארמר בתחום הביטחון, כתב כי תוכנית ההשקעות הביטחונית אינה מספקת לצבא הבריטי את המשאבים הדרושים לו לנוכח האיומים הגוברים.
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