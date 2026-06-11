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נשיא ארה"ב הצהיר בפוסט שפרסם כי "הדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לדרג הגבוה ביותר של ההנהגה האיראנית וקיבלו את אישורה", וטען כי הפרטים אושרו בין היתר על ידי מדינות המפרץ וישראל

אורן שלום | 11 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ הכריז על ביטול התקיפות המתוכננות: "הדיונים והסעיפים הסופיים אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהיר היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social על התקדמות משמעותית בשיחות לקראת הסכם, ועל ביטול התקיפות שתוכננו להיום.

"בהתבסס על כך שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לדרג הגבוה ביותר של ההנהגה האיראנית וקיבלו את אישורה, אני, כנשיא ארה"ב, ביטלתי את התקיפות וההפצצות שתוכננו להתבצע נגד איראן הערב", כתב טראמפ.

לדבריו, "הדיונים והסעיפים הסופיים אושרו, הן ברמת העיקרון והן בפרטי פרטים, על ידי כל הצדדים המעורבים, ובהם ארה"ב, ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות הערביות, קטאר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, כווית, ירדן, מצרים ואחרים.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 3 ביוני 2026

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 3 ביוני 2026 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

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