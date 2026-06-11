טראמפ הכריז על ביטול התקיפות המתוכננות: "הדיונים והסעיפים הסופיים אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הצהיר היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social על התקדמות משמעותית בשיחות לקראת הסכם, ועל ביטול התקיפות שתוכננו להיום.

"בהתבסס על כך שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לדרג הגבוה ביותר של ההנהגה האיראנית וקיבלו את אישורה, אני, כנשיא ארה"ב, ביטלתי את התקיפות וההפצצות שתוכננו להתבצע נגד איראן הערב", כתב טראמפ.