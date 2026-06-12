נשיא דרום קוריאה לשעבר נידון ל-30 שנות מאסר נוספות בגין שליחת כטב"מים לעבר צפון קוריאה

נשיא ארה"ב הצהיר בפוסט שפרסם כי "הדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לדרג הגבוה ביותר של ההנהגה האיראנית וקיבלו את אישורה", וטען כי הפרטים אושרו בין היתר על ידי מדינות המפרץ וישראל