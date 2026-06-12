בית המשפט קבע כי יון סוק-יאול, שנידון כבר למאסר עולם בגין הובלת מרד, שיגר כטב"מים לעבר המדינה השכנה במטרה להגביר את המתיחות בין המדינות וליצור עילה להכרזת משטר צבאי
דורון פסקין | 12 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
נשיא דרום קוריאה לשעבר נידון ל-30 שנות מאסר נוספות בגין שליחת כטב"מים לעבר צפון קוריאה
בית משפט בסיאול גזר היום 30 שנות מאסר על נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יאול, לאחר שהורשע כי הורה להפעיל כטב"מים שחדרו לשטח צפון קוריאה באוקטובר 2024.
זאת במטרה להגביר את המתיחות בין שתי המדינות, לעורר תגובה מצד פיונגיאנג וליצור עילה להכרזת משטר צבאי בדצמבר באותה השנה.
לפי סוכנות הידיעות Yonhap, בית המשפט המחוזי המרכזי בסיאול הרשיע את יון בעבירות של פעולה לטובת האויב וניצול לרעה של סמכות. גזר הדין תואם את דרישת צוות התביעה המיוחד, בראשות צ'ו און-סוק, שביקש להטיל עליו 30 שנות מאסר.
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