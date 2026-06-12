כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בית המשפט קבע כי יון סוק-יאול, שנידון כבר למאסר עולם בגין הובלת מרד, שיגר כטב"מים לעבר המדינה השכנה במטרה להגביר את המתיחות בין המדינות וליצור עילה להכרזת משטר צבאי

דורון פסקין | 12 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

נשיא דרום קוריאה לשעבר נידון ל-30 שנות מאסר נוספות בגין שליחת כטב"מים לעבר צפון קוריאה

בית משפט בסיאול גזר היום 30 שנות מאסר על נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יאול, לאחר שהורשע כי הורה להפעיל כטב"מים שחדרו לשטח צפון קוריאה באוקטובר 2024.

זאת במטרה להגביר את המתיחות בין שתי המדינות, לעורר תגובה מצד פיונגיאנג וליצור עילה להכרזת משטר צבאי בדצמבר באותה השנה.

לפי סוכנות הידיעות Yonhap, בית המשפט המחוזי המרכזי בסיאול הרשיע את יון בעבירות של פעולה לטובת האויב וניצול לרעה של סמכות. גזר הדין תואם את דרישת צוות התביעה המיוחד, בראשות צ'ו און-סוק, שביקש להטיל עליו 30 שנות מאסר.

על נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יאול, מגיע לדיון ההדחה שלו בבית המשפט, 21 בינואר 2025

נשיא דרום קוריאה לשעבר, יון סוק-יאול, מגיע לדיון על ההדחה שלו בבית המשפט, 21 בינואר 2025 | צילום: Kim Hong-Ji - Pool/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בעת ביקורו של נתניהו בפלורידה, 29 בדצמבר 2025
ישראל מבהירה כי איננה צד להבנות בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים טוענים כי ישראל הופתעה מהודעתו של נשיא ארה"ב אמש, ומעריכים כי טהראן תתקשה לקבל את הדרישות האמריקניות בנושא הגרעין

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 3 ביוני 2026
טראמפ הכריז על ביטול התקיפות המתוכננות: "הדיונים והסעיפים הסופיים אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים"

אורן שלום

נשיא ארה"ב הצהיר בפוסט שפרסם כי "הדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לדרג הגבוה ביותר של ההנהגה האיראנית וקיבלו את אישורה", וטען כי הפרטים אושרו בין היתר על ידי מדינות המפרץ וישראל

תקיפה של צה"ל באגם קרעון שבבקאע, 26 במאי 2026
דיווחים ערביים: ישראל מסמנת את הבקאע המערבי כעומק אסטרטגי של חיזבאללה

דורון פסקין

כלי תקשורת בעולם הערבי דיווחו כי צה"ל תקף היום פעם נוספת בעומק לבנון, וציטטו בכיר לבנוני לשעבר שהסביר את היתרון האסטרטגי של האזור

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025
טראמפ: "ארה"ב תכה באיראן בעוצמה רבה מאוד הלילה"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס בפוסט שפרסם להמשך התקיפות: "בשלב מסוים בעתיד הלא רחוק, נשתלט על האי ח'ארג ועל נקודות תשתית נפט נוספות, וניטול שליטה מלאה על שוקי הנפט והגז שלהם"

שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחאן, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בפגישתם בביירות, 23 בינואר 2025
סעודיה פותחת מחדש את השוק ללבנון

דורון פסקין

אחרי שנים של נתק, ריאד הודיעה על חידוש היצוא הלבנוני לשטחה, והבהירה כי היא מצפה מלבנון "לנקוט את כל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שהמדינה לא תשמש בסיס לפגיעה בשכנותיה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והרמטכ"ל, אייל זמיר
היערכות שיא בישראל על רקע ההסלמה בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

ההערכה בקרב גורמי ביטחון בכירים היא כי נשיא ארה"ב ימשיך להורות על תקיפות צבאיות קצרות באיראן כדי להגביר את הלחץ במשא ומתן. גורמים צבאיים מסרו כי צה"ל מצמצם בשלב הזה את הפעילות בלבנון ונערך לאפשרות של הסלמה בזירה האיראנית

שתפו: