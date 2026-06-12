ישראל מבהירה כי איננה צד להבנות בין ארה"ב לאיראן

הדרג המדיני בישראל הופתע אמש מהודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על הסכם מתגבש עם איראן ועל ביטול התקיפות שתוכננו נגדה, כך אמרו גורמים מדיניים בירושלים.

על פי דיווח ברשת NBC מפי גורמים רשמיים בארה"ב, צבא ארה"ב היה במרחק של כשלוש שעות בלבד משיגור טילים לעבר מטרות באיראן, כאשר טראמפ הודיע לפתע ברשתות החברתיות כי הושגו הבנות בין הצדדים.