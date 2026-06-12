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גורמים מדיניים בכירים טוענים כי ישראל הופתעה מהודעתו של נשיא ארה"ב אמש, ומעריכים כי טהראן תתקשה לקבל את הדרישות האמריקניות בנושא הגרעין

יוני בן מנחם | 12 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳

ישראל מבהירה כי איננה צד להבנות בין ארה"ב לאיראן

הדרג המדיני בישראל הופתע אמש מהודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על הסכם מתגבש עם איראן ועל ביטול התקיפות שתוכננו נגדה, כך אמרו גורמים מדיניים בירושלים.

על פי דיווח ברשת NBC מפי גורמים רשמיים בארה"ב, צבא ארה"ב היה במרחק של כשלוש שעות בלבד משיגור טילים לעבר מטרות באיראן, כאשר טראמפ הודיע לפתע ברשתות החברתיות כי הושגו הבנות בין הצדדים.

בעקבות זאת פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה שבה נמסר: "הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ לכך שההסכם הסופי, בתום המשא ומתן, יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בעת ביקורו של נתניהו בפלורידה, 29 בדצמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בעת ביקורו של נתניהו בפלורידה, 29 בדצמבר 2025 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

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