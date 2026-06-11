דיווחים ערביים: ישראל מסמנת את הבקאע המערבי כעומק אסטרטגי של חיזבאללה

אחרי שנים של נתק, ריאד הודיעה על חידוש היצוא הלבנוני לשטחה, והבהירה כי היא מצפה מלבנון "לנקוט את כל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שהמדינה לא תשמש בסיס לפגיעה בשכנותיה"