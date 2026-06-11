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כלי תקשורת בעולם הערבי דיווחו כי צה"ל תקף היום פעם נוספת בעומק לבנון, וציטטו בכיר לבנוני לשעבר שהסביר את היתרון האסטרטגי של האזור

דורון פסקין | 11 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווחים ערביים: ישראל מסמנת את הבקאע המערבי כעומק אסטרטגי של חיזבאללה

לפי דיווחים בכלי תקשורת ערביים, ובהם אל-ערבייה ואל-ערבי אל-ג'דיד, צה"ל ביצע היום סדרת תקיפות באזור משע'רה שבבקאע המערבי.

כמו כן, דווח על תקיפות בעיירות יחמר, קליא ובאזור זלאיא, לצד המשך התקיפות בדרום לבנון.

בתקשורת הערבית נטען כי התקיפות בבקאע המערבי אינן מקריות. האזור נחשב אסטרטגי בשל מיקומו בין דרום לבנון, נבטיה ואקלים א-תופאח מצד אחד, לבין הבקאע המרכזי מצד שני.

תקיפה של צה"ל באגם קרעון שבבקאע, 26 במאי 2026

תקיפה של צה"ל באגם קרעון שבבקאע, 26 במאי 2026 | שימוש לפי סעיף 27א׳

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