סעודיה פותחת מחדש את השוק ללבנון

נשיא טורקיה תקף בחריפות את ישראל וטען כי "ההתקפות שלה על סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי מדינות אחיות אלה, אלא גם על טורקיה". נתניהו: "הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל"