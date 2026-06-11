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אחרי שנים של נתק, ריאד הודיעה על חידוש היצוא הלבנוני לשטחה, והבהירה כי היא מצפה מלבנון "לנקוט את כל הצעדים הדרושים כדי להבטיח שהמדינה לא תשמש בסיס לפגיעה בשכנותיה"

דורון פסקין | 11 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

סעודיה פותחת מחדש את השוק ללבנון

סעודיה הודיעה הלילה על חידוש היצוא הלבנוני לממלכה, במהלך שמסמן התחממות משמעותית ביחסים בין ריאד לביירות לאחר שנים של נתק כלכלי ומדיני.

ההחלטה התקבלה בהנחיית יורש העצר וראש הממשלה הסעודי, מוחמד בן סלמאן, בעקבות בקשה של נשיא לבנון, ג'וזף עאון, וראש הממשלה, נוואף סלאם.

סוכנות הידיעות הסעודית דיווחה כי שר החוץ, הנסיך פייסל בן פרחאן, מסר את ההודעה בשיחת טלפון שקיים עם סלאם. לפי ההודעה, ההחלטה התקבלה על רקע "הצעדים החיוביים שנקטה ממשלת לבנון בדרך לבנייה מחדש של מוסדות המדינה", לצד ההתקדמות שהשיגו הצוותים המקצועיים בשנה האחרונה ושיתוף הפעולה שהפגין הצד הלבנוני, לרבות עמידה בהתחייבויות שנדרשו ממנו.

שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחאן, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בפגישתם בביירות, 23 בינואר 2025

שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחאן, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בפגישתם בביירות, 23 בינואר 2025 | צילום: FADEL ITANI/AFP via Getty Images

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