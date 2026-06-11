טראמפ: "ארה"ב תכה באיראן בעוצמה רבה מאוד הלילה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום פוסט ב-Truth Social בו הצהיר כי התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו, זאת לאחר יומיים ברצף.

"ארה"ב תכה באיראן (שחיל הים שלה, חיל האוויר שלה, מערכות המכ"ם שלה, מערך הנ"מ שלה וכל שאר אמצעי ההגנה שלה, יחד עם רוב יכולותיה ההתקפיות, נעלמו!), בעוצמה רבה מאוד הלילה", כתב טראמפ.