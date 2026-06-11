נשיא ארה"ב התייחס בפוסט שפרסם להמשך התקיפות: "בשלב מסוים בעתיד הלא רחוק, נשתלט על האי ח'ארג ועל נקודות תשתית נפט נוספות, וניטול שליטה מלאה על שוקי הנפט והגז שלהם"
טראמפ: "ארה"ב תכה באיראן בעוצמה רבה מאוד הלילה"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום פוסט ב-Truth Social בו הצהיר כי התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו, זאת לאחר יומיים ברצף.
"ארה"ב תכה באיראן (שחיל הים שלה, חיל האוויר שלה, מערכות המכ"ם שלה, מערך הנ"מ שלה וכל שאר אמצעי ההגנה שלה, יחד עם רוב יכולותיה ההתקפיות, נעלמו!), בעוצמה רבה מאוד הלילה", כתב טראמפ.
לדבריו, "בשלב מסוים בעתיד הלא רחוק, אנו נשתלט על האי ח'ארג ועל נקודות תשתית נפט נוספות, וניטול שליטה מלאה על שוקי הנפט והגז שלהם, בדומה למה שעשינו בוונצואלה, מה שפועל בצורה מצוינת הן עבור ונצואלה והן עבור ארה"ב".
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