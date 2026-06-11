ההערכה בקרב גורמי ביטחון בכירים היא כי נשיא ארה"ב ימשיך להורות על תקיפות צבאיות קצרות באיראן כדי להגביר את הלחץ במשא ומתן. גורמים צבאיים מסרו כי צה"ל מצמצם בשלב הזה את הפעילות בלבנון ונערך לאפשרות של הסלמה בזירה האיראנית
יוני בן מנחם | 11 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
היערכות שיא בישראל על רקע ההסלמה בין ארה"ב לאיראן
במערכת הביטחון בישראל עוקבים מקרוב אחר ההסלמה הצבאית בין ארה"ב לאיראן ואחר התקיפות האמריקניות באיראן זה היום השני ברציפות.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר לפנות בוקר בראיון לערוץ "פוקס ניוז" כי ארה"ב שיגרה 49 טילי טומהוק לעבר יעדים באיראן, לצד תקיפות שביצעו מטוסי קרב אמריקניים. עוד מסר כי ישראל אינה מעורבת בגל התקיפות הנוכחי, והזהיר כי אם איראן לא תחתום על העסקה שהוא רוצה, "נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה".
גורמים מדיניים בכירים בירושלים הביעו קורת רוח מכך שטראמפ "מבין שאיראן מוליכה אותו שולל ומנסה לגרור את המשא ומתן ולהרוויח זמן".
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