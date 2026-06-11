היערכות שיא בישראל על רקע ההסלמה בין ארה"ב לאיראן

במערכת הביטחון בישראל עוקבים מקרוב אחר ההסלמה הצבאית בין ארה"ב לאיראן ואחר התקיפות האמריקניות באיראן זה היום השני ברציפות.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר לפנות בוקר בראיון לערוץ "פוקס ניוז" כי ארה"ב שיגרה 49 טילי טומהוק לעבר יעדים באיראן, לצד תקיפות שביצעו מטוסי קרב אמריקניים. עוד מסר כי ישראל אינה מעורבת בגל התקיפות הנוכחי, והזהיר כי אם איראן לא תחתום על העסקה שהוא רוצה, "נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה".