צבא ארה"ב הודיע כי השלים הלילה תקיפות נוספות בשטח איראן, לילה שני ברציפות. נשיא ארה"ב אמר לפוקס ניוז: שיגרנו 49 טילי טומהוק לעבר איראן; אם לא יחתמו על עסקה, "נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה"
דורון פסקין | 11 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב תקפה פעם נוספת באיראן; טהראן טוענת כי 18 "מטרות חשובות" של הצבא האמריקני הותקפו והושמדו
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע כי כוחות אמריקנים השלימו הלילה תקיפות נוספות בשטח איראן, לאחר שתקפו מספר מטרות גם בלילה שלפני.
משמרות המהפכה וצבא איראן הודיעו כי הגיבו בשני גלי תקיפה נגד יעדים אמריקניים באזור, בהם בסיסים בכווית ובבחריין, וכן מטרה אמריקנית בירדן.
בהודעה הרשמית שפרסם CENTCOM נמסר כי הכוחות האמריקנים ביצעו "תקיפות הגנה עצמית נוספות" נגד כמה מטרות באיראן, לפי הוראת הנשיא, דונלד טראמפ. התקיפות כוונו נגד "יכולות מעקב צבאיות איראניות, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית ברחבי איראן".
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