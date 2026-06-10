חמאס בביקורת נגד דרום אפריקה בעקבות התארכות ההליכים בתביעה נגד ישראל

ההליך המשפטי שמנהלת דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבין–לאומי לצדק (ICJ) בהאג צפוי להתארך משמעותית, והדבר מעורר ביקורת חריגה מצד חמאס כלפי דרום אפריקה.

בצו שפורסם ב-21 במאי קבע בית הדין כי דרום אפריקה תגיש את תשובתה לכתב ההגנה הישראלי עד 22 בנובמבר 2027, בעוד שלישראל תינתן אפשרות להגיש תשובת נגד עד 22 במאי 2029. המשמעות היא שהתיק העיקרי, שבו מאשימה דרום אפריקה את ישראל בהפרת אמנת רצח העם במהלך המלחמה ברצועת עזה, יישאר בשלב חילופי כתבי הטענות עוד כמעט שלוש שנים לפני שיוכל להתקדם לשלב הבא.