בית הדין הבין לאומי בהאג קבע לוח זמנים שלפיו שלב כתבי הטענות יימשך עד 2029, בעקבות בקשת דרום אפריקה. בכיר חמאס טוען: "איחור בהשגת הצדק פירושו המשך ההתחמקות מעונש ומתן אפשרות להמשיך בביצוע הפשעים נגד העם הפלסטיני"
דורון פסקין | 10 ביוני 2026 | חדשות | 4 דק׳
חמאס בביקורת נגד דרום אפריקה בעקבות התארכות ההליכים בתביעה נגד ישראל
ההליך המשפטי שמנהלת דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבין–לאומי לצדק (ICJ) בהאג צפוי להתארך משמעותית, והדבר מעורר ביקורת חריגה מצד חמאס כלפי דרום אפריקה.
בצו שפורסם ב-21 במאי קבע בית הדין כי דרום אפריקה תגיש את תשובתה לכתב ההגנה הישראלי עד 22 בנובמבר 2027, בעוד שלישראל תינתן אפשרות להגיש תשובת נגד עד 22 במאי 2029. המשמעות היא שהתיק העיקרי, שבו מאשימה דרום אפריקה את ישראל בהפרת אמנת רצח העם במהלך המלחמה ברצועת עזה, יישאר בשלב חילופי כתבי הטענות עוד כמעט שלוש שנים לפני שיוכל להתקדם לשלב הבא.
דרום אפריקה ביקשה תקופה של לפחות 18 חודשים להגשת תשובתה לכתב ההגנה הישראלי. ישראל התנגדה לעצם קיומו של סבב כתבי טענות נוסף, אך טענה כי אם תתקבל בקשת דרום אפריקה, יש להעניק גם לה פרק זמן זהה להגשת תשובת נגד. בית הדין אימץ למעשה את המתווה הזה: 18 חודשים לדרום אפריקה ואחריהם 18 חודשים לישראל. משום כך מציג חמאס את ההחלטה כדחייה כוללת של 36 חודשים.
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