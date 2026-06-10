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ראש הממשלה פרסם מסר מוקלט לעם הלבנוני: "קחו את עתידכם בידכם. הצטרפו לישראל. ברגע שחיזבאללה יפורק, האפשרויות יהיו אינסופיות"

אורן שלום | 10 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

נתניהו במסר לעם הלבנוני: "אנחנו כמהים לשלום אתכם, עם לבנון; המכשול היחיד הוא חיזבאללה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב מסר מוקלט לעם הלבנוני, על רקע המשך המערכה מול חיזבאללה והשיחות המתקיימות בין המדינות.

"יש לי מסר עבורכם, אזרחי לבנון. ישראל איננה במלחמה אתכם. אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שעושה את דברה של איראן, ומשתמש בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל", אמר נתניהו.

הוא שאל: "האם אתם זוכרים את לבנון לפני שאיראן וחיזבאללה הפכו אותה לסיוט? זוכרים את בתי הקפה? את התרבות? זוכרים את השקט? כל זה איננו עוד, משום שחיזבאללה ואיראן רוצים לגרור אותנו למלחמה שוב ושוב ושוב. מגיע לכם טוב יותר. לילדים שלכם מגיע טוב יותר. אתם יודעים שישראל תעשה כל מה שנדרש כדי להגן על המשפחות שלנו, על הקהילות שלנו".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום מסך

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