נתניהו במסר לעם הלבנוני: "אנחנו כמהים לשלום אתכם, עם לבנון; המכשול היחיד הוא חיזבאללה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב מסר מוקלט לעם הלבנוני, על רקע המשך המערכה מול חיזבאללה והשיחות המתקיימות בין המדינות.

"יש לי מסר עבורכם, אזרחי לבנון. ישראל איננה במלחמה אתכם. אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שעושה את דברה של איראן, ומשתמש בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל", אמר נתניהו.