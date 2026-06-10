ארדואן: "ישראל הפכה לאיום לא רק על האזור אלא על כל האנושות"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, נאם היום בפגישה של סיעת מפלגתו "הצדק והפיתוח" בפרלמנט והתייחס לשורה של נושאים כולל ישראל.

במהלך נאומו אמר ארדואן כי "ביטחונה של טורקיה מתחיל לא בהטאי, אלא בחאלב, דמשק וביירות. לא נסכים לקבל עובדות מוגמרות במדינות אחינו וגם לא נעצים עין מהתקפות. אנו מודעים היטב למטרה הסופית של האשליה [הישראלית] של 'הארץ המובטחת'. ברשות אללה, לעולם לא נאפשר זאת".