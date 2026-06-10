נשיא טורקיה תקף בחריפות את ישראל וטען כי "ההתקפות שלה על סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי מדינות אחיות אלה, אלא גם על טורקיה". נתניהו: "הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל"
דורון פסקין | 10 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
ארדואן: "ישראל הפכה לאיום לא רק על האזור אלא על כל האנושות"
נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, נאם היום בפגישה של סיעת מפלגתו "הצדק והפיתוח" בפרלמנט והתייחס לשורה של נושאים כולל ישראל.
במהלך נאומו אמר ארדואן כי "ביטחונה של טורקיה מתחיל לא בהטאי, אלא בחאלב, דמשק וביירות. לא נסכים לקבל עובדות מוגמרות במדינות אחינו וגם לא נעצים עין מהתקפות. אנו מודעים היטב למטרה הסופית של האשליה [הישראלית] של 'הארץ המובטחת'. ברשות אללה, לעולם לא נאפשר זאת".
לדבריו, "כיבוש פלסטין ורצח העם נגד הפלסטינים נמשכים באופן שיטתי [...] ישראל, המבצעת את רצח העם העקוב מדם ביותר בהיסטוריה האנושית, תקפה במקביל את איראן, ולא הסתפקה בכך, והחלה לכבוש את לבנון. למרות עמדותיהן של מדינות האזור, ובמיוחד טורקיה, ישראל מסרבת לסגת מלבנון וממשיכה בפעולותיה העקובות מדם שם".
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