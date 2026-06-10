כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא טורקיה תקף בחריפות את ישראל וטען כי "ההתקפות שלה על סוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות לא רק על שתי מדינות אחיות אלה, אלא גם על טורקיה". נתניהו: "הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל"

דורון פסקין | 10 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארדואן: "ישראל הפכה לאיום לא רק על האזור אלא על כל האנושות"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, נאם היום בפגישה של סיעת מפלגתו "הצדק והפיתוח" בפרלמנט והתייחס לשורה של נושאים כולל ישראל.

במהלך נאומו אמר ארדואן כי "ביטחונה של טורקיה מתחיל לא בהטאי, אלא בחאלב, דמשק וביירות. לא נסכים לקבל עובדות מוגמרות במדינות אחינו וגם לא נעצים עין מהתקפות. אנו מודעים היטב למטרה הסופית של האשליה [הישראלית] של 'הארץ המובטחת'. ברשות אללה, לעולם לא נאפשר זאת".

לדבריו, "כיבוש פלסטין ורצח העם נגד הפלסטינים נמשכים באופן שיטתי [...] ישראל, המבצעת את רצח העם העקוב מדם ביותר בהיסטוריה האנושית, תקפה במקביל את איראן, ולא הסתפקה בכך, והחלה לכבוש את לבנון. למרות עמדותיהן של מדינות האזור, ובמיוחד טורקיה, ישראל מסרבת לסגת מלבנון וממשיכה בפעולותיה העקובות מדם שם".

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 11 בפברואר 2025

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 11 בפברואר 2025 | צילום: Adem ALTAN / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 3 ביוני 2026
טראמפ: "אני מתקרב להורות על תקיפה של תחנות הכוח והגשרים של איראן"

צוות מגזין אפוק

ערוץ פוקס ניוז דיווח כי נשיא ארה"ב אמר לערוץ כי הוא "שוקל פעולה צבאית רחבה יותר נגד איראן שכן שיחות השלום לא הצליחו להתקדם". בפוסט שפרסם כתב: "הם לקחו יותר מדי זמן כדי לנהל משא ומתן; עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ יחד עם מזכיר המלחמה, פיט הגסת' ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, 27 במאי 2026 | צילום: Kent Nishimura/AFP via Getty Images
ארה"ב תקפה מטרות באיראן בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י השבוע

דורון פסקין

פיקוד המרכז האמריקני מסר כי הותקפו "מערכי הגנה אווירית איראניים, תחנות שליטה קרקעיות ואתרי מכ"ם למעקב סמוך למצר הורמוז". משמרות המהפכה הודיעו כי הגיבו בתקיפות לעבר יעדים אמריקניים בבחריין ובירדן

משטרת יוון
יוון בודקת חשד להפעלת תשתית חמאס באירופה לאחר מעצר פלסטיני שהשתייך לחמאס

דורון פסקין

בעקבות מעצרו של פלסטיני בכרתים, אמר שר ההגנה על האזרח של יוון כי החקירה התרחבה לבדיקת רשת אפשרית של חמאס באירופה, וכי הרשויות מנסות לברר מי שלח את החשוד ומה הייתה משימתו

הלוגו של חברת באידו ושל חברת עליבאבא על משרדיהן בבייג׳ינג
הפנטגון מסמן את ענקיות הטכנולוגיה הסיניות כחלק ממערך הכוח הצבאי של בייג'ינג

דורון פסקין

משרד ההגנה האמריקני הוסיף לרשימת החברות הצבאיות הסיניות חברות שונות כמו באידו, עליבאבא, BYD ועוד. הצעד מהווה החרפה משמעותית במאמץ האמריקני לנתק את שרשראות האספקה של מערכת הביטחון מחברות סיניות

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, במהלך ביקורו בתרגיל היום
זמיר: "התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה"

אורן שלום

לדבריו של הרמטכ"ל, "הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל"

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', 14 באוגוסט 2025
צרפת הודיעה כי תאסור על סמוטריץ' להיכנס לשטחה

דורון פסקין

ההחלטה היא חלק מחבילת סנקציות מתואמת עם בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורבגיה נגד גורמים המגבירים לטענתן את "הקולוניזציה והאלימות בגדה המערבית"

שתפו: