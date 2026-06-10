ערוץ פוקס ניוז דיווח כי נשיא ארה"ב אמר לערוץ כי הוא "שוקל פעולה צבאית רחבה יותר נגד איראן שכן שיחות השלום לא הצליחו להתקדם". בפוסט שפרסם כתב: "הם לקחו יותר מדי זמן כדי לנהל משא ומתן; עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר"
צוות מגזין אפוק | 10 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ: "אני מתקרב להורות על תקיפה של תחנות הכוח והגשרים של איראן"
ערוץ החדשות פוקס ניוז ציטט היום את דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שאמר כי הוא "שוקל פעולה צבאית רחבה יותר נגד איראן, שכן שיחות השלום לא הצליחו להתקדם".
לפי פוקס ניוז, טראמפ טען כי הוא "מתקרב [להורות] על תקיפה של תחנות הכוח והגשרים של איראן. הייתה להם הזדמנות לחתום על הסכם ולשרוד".
בנוגע לתקרית הפלת מסוק האפאצ'י השבוע על ידי האיראנים, אמר טראמפ כי הרחפן האיראני שפגע במסוק "נתקע בין שני הטייסים". לדבריו, הרחפן עלה באש אך לא התפוצץ בעת שהטייסים החליטו להנחית את המסוק למים. הוא ציין כי הישרדותם של שני הטייסים הייתה "נס".
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