טראמפ: "אני מתקרב להורות על תקיפה של תחנות הכוח והגשרים של איראן"

ערוץ החדשות פוקס ניוז ציטט היום את דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שאמר כי הוא "שוקל פעולה צבאית רחבה יותר נגד איראן, שכן שיחות השלום לא הצליחו להתקדם".

לפי פוקס ניוז, טראמפ טען כי הוא "מתקרב [להורות] על תקיפה של תחנות הכוח והגשרים של איראן. הייתה להם הזדמנות לחתום על הסכם ולשרוד".