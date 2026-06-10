ארה"ב תקפה מטרות באיראן בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י השבוע

בעקבות מעצרו של פלסטיני בכרתים, אמר שר ההגנה על האזרח של יוון כי החקירה התרחבה לבדיקת רשת אפשרית של חמאס באירופה, וכי הרשויות מנסות לברר מי שלח את החשוד ומה הייתה משימתו