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פיקוד המרכז האמריקני מסר כי הותקפו "מערכי הגנה אווירית איראניים, תחנות שליטה קרקעיות ואתרי מכ"ם למעקב סמוך למצר הורמוז". משמרות המהפכה הודיעו כי הגיבו בתקיפות לעבר יעדים אמריקניים בבחריין ובירדן

דורון פסקין | 10 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב תקפה מטרות באיראן בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י השבוע

ארה"ב תקפה הלילה מטרות באיראן בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י אמריקני ב-8 ביוני.

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) מסר בהודעה שפרסם כי הכוחות תקפו "מערכי הגנה אווירית איראניים, תחנות שליטה קרקעיות ואתרי מכ"ם למעקב סמוך למצר הורמוז, באמצעות חימוש מדויק ששוגר ממטוסי קרב של חיל האוויר וחיל הים של ארה"ב".

עוד צוין בהודעה כי "המבצע היווה תגובה מידתית למתקפות האחרונות נגד כוחות אמריקניים ונגד ספינות מסחר בין-לאומיות שעברו במימי האזור".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ יחד עם מזכיר המלחמה, פיט הגסת' ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, 27 במאי 2026 | צילום: Kent Nishimura/AFP via Getty Images

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ יחד עם מזכיר המלחמה, פיט הגסת' ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, 27 במאי 2026 | צילום: Kent Nishimura/AFP via Getty Images

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