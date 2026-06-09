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בעקבות מעצרו של פלסטיני בכרתים, אמר שר ההגנה על האזרח של יוון כי החקירה התרחבה לבדיקת רשת אפשרית של חמאס באירופה, וכי הרשויות מנסות לברר מי שלח את החשוד ומה הייתה משימתו

דורון פסקין | 9 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳

יוון בודקת חשד להפעלת תשתית חמאס באירופה לאחר מעצר פלסטיני שהשתייך לחמאס

בפעולה משותפת של היחידה היוונית למאבק בטרור ושל שירות המודיעין הלאומי, נעצר ביום שבת האחרון בכרתים פלסטיני בן 37 בחשד להשתייכות לחמאס, קבלת הכשרה ונסיעה למטרות טרור.

לפי הודעת משטרת יוון, שפורסמה ביום ראשון, לפני המעצר נעשה שימוש במידע מודיעיני שהצביע על קשר אפשרי בינו לבין אנשים שנחקרו לאחרונה במדינה אירופית אחרת בתיקי טרור.

עוד נמסר כי החשוד עבד והתגורר בכרתים, וכי בחקירה עלה שביצע הזמנה מקוונת של חומרים חשודים. בחיפושים שנערכו בבתים בכרתים ובאטיקה, המחוז שבו נמצאת אתונה, נתפסו בין היתר טלפונים ניידים, מחשב נייד, התקני אחסון, כרטיסי בנק וציוד מעבדתי. המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת.

משטרת יוון

משטרת יוון | צילום: M-Production via Shutterstock

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