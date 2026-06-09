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לדבריו של הרמטכ"ל, "הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל"

אורן שלום | 9 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

זמיר: "התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה"

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, ביקר היום בתרגיל במסגרת "סדרת האש", יחד עם מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, ובכירים נוספים.

תרגילי "סדרת האש" מתקיימים בימים אלה בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, כחלק מהכשרת מפקדי הגדודים ומפקדי הפלוגות.

במהלך הביקור אמר זמיר כי "צה"ל החזיק וממשיך להחזיק בכוננות ובמוכנות מיידית לחזרה ללחימה באיראן", וציין כי "כלל מערכי ההגנה וההתקפה שלנו היו דרוכים ומוכנים. יירטנו את האיומים שנורו לעברנו ותקפנו באיראן במהירות ובעוצמה. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת".

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, במהלך ביקורו בתרגיל היום

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, במהלך ביקורו בתרגיל היום | צילום: דובר צה"ל

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