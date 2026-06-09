התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי הושעה מתפקידו על רקע טענות להתנהגות מינית בלתי הולמת

התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג, כרים חאן, הושעה אתמול מתפקידו באופן מיידי, לאחר שלשכת אסיפת המדינות החברות באמנת רומא החליטה להעביר את עניינו להכרעה בפני כלל המדינות החברות בבית הדין.

ההחלטה התקבלה ברוב מיוחס בלשכה, המשמשת גוף מפקח על פעילות בית הדין מטעם המדינות החברות, בעקבות בדיקה ממושכת של טענות כלפי חאן למגע מיני שלא בהסכמה עם עובדת בבית הדין.