לשכת אסיפת המדינות החברות באמנת רומא החליטה להשעות את כרים חאן מתפקידו, ולהעביר את ההכרעה הסופית לכלל המדינות החברות בבית הדין
דורון פסקין | 9 ביוני 2026 | חדשות | 2 דק׳
התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי הושעה מתפקידו על רקע טענות להתנהגות מינית בלתי הולמת
התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג, כרים חאן, הושעה אתמול מתפקידו באופן מיידי, לאחר שלשכת אסיפת המדינות החברות באמנת רומא החליטה להעביר את עניינו להכרעה בפני כלל המדינות החברות בבית הדין.
ההחלטה התקבלה ברוב מיוחס בלשכה, המשמשת גוף מפקח על פעילות בית הדין מטעם המדינות החברות, בעקבות בדיקה ממושכת של טענות כלפי חאן למגע מיני שלא בהסכמה עם עובדת בבית הדין.
בהודעת בית הדין נמסר כי הלשכה החליטה "להשעות את התובע מתפקידו באופן מיידי עד לקבלת החלטה סופית של אסיפת המדינות החברות, שהיא הגורם המוסמך להכריע בנושא". עם זאת, הודגש כי "השעיה זו אינה מעידה על התוצאה הסופית". עוד נמסר כי אסיפה מיוחדת של המדינות החברות תכונס בהקדם האפשרי כדי לדון בעניין.
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