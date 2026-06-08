המחיר הגרמני של המלחמה באיראן: אינפלציה, האטה ופשיטות רגל

בשלב זה ההערכה במערכת הביטחון היא כי ייתכנו כמה ימי לחימה מול איראן ושלוחותיה, אך מדובר בהערכה ראשונית שעשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות - ובהן גם לחץ אמריקני