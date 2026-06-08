הזינוק במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה במזרח התיכון מעמיק את המשבר המבני של הכלכלה הגדולה באירופה
דורון פסקין | 8 ביוני 2026 | חדשות | 3 דק׳
המחיר הגרמני של המלחמה באיראן: אינפלציה, האטה ופשיטות רגל
פגיעתה של המלחמה באיראן בכלכלה הגרמנית כבר אינה תחזית תיאורטית, ומסתמנת כמציאות מוחשית.
שורת נתונים רשמיים שפורסמו לאחרונה בברלין מציירת תמונה מדאיגה: הכלכלה הגדולה באירופה, שנכנסה למשבר הנוכחי כשהיא שברירית ומוחלשת, סופגת כעת זעזוע אנרגטי חריף מהמזרח התיכון, שמאיים לחנוק את סיכויי ההתאוששות שלה.
המלחמה באיראן אינה הבעיה היחידה של גרמניה; המשק הגרמני סובל כבר תקופה ארוכה מ"מחלות רקע" מבניות, ובהן צמיחה אפסית, השקעות דלות, שחיקה בתחרותיות הגלובלית ותלות עמוקה מדי ביצוא. אלא שהשיבושים הקשים במזרח התיכון, ובראשם החסימה בפועל של מצר הורמוז – אחד מעורקי האנרגיה החשובים בעולם – הוסיפו שכבת לחץ כבדה במיוחד על הכלכלה הגרמנית.
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