ראש הממשלה פרסם הצהרה מוקלטת בה התייחס להסלמה האחרונה: "איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה שהיא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי"
נתניהו: "כרגע האש מול איראן נצורה; אחרי שהיכינו במשטר הטרור בטהראן הוא חדל מלתקוף אותנו"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב הצהרה מוקלטת, לראשונה מאז החל סבב ההסלמה הנוכחי מול איראן.
הוא ציין כי "איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם ואנחנו חזקים מאי פעם, אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי".
לדבריו, "הם חשבו שהם ירו משטח לבנון ואיראן על ישראל ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה וזה גם לא יקרה, לא במשמרת שלי, כפי שעשיתי במשך עשרות שנים. אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו.
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