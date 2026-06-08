נתניהו: "כרגע האש מול איראן נצורה; אחרי שהיכינו במשטר הטרור בטהראן הוא חדל מלתקוף אותנו"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב הצהרה מוקלטת, לראשונה מאז החל סבב ההסלמה הנוכחי מול איראן.

הוא ציין כי "איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם ואנחנו חזקים מאי פעם, אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי".