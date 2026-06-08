דובר משרד החוץ האיראני: "ההשלכות של המתיחות המתגברת הן באחריות ארה"ב"

אסמאעיל בקאא'י, דובר משרד החוץ האיראני, אמר היום במהלך התדרוך השבועי שלו בטהראן: "הפסקת האש הופרה שוב ושוב על ידי הצדדים העוינים. נפעל בכל עת שנראה לנכון כדי להגן על ביטחון המדינה".

לדבריו, "ארה"ב אחראית כצד להסכם הפסקת האש מ-9 באפריל. מה שיקרה באזור, בין אם ארה"ב עצמה היא הגורם להפרת הפסקת האש על ידי תקיפת ספינות סוחר איראניות, תקיפת דרום המדינה, או באמצעות המשטר הציוני בלבנון בשיתוף פעולה עם ארה"ב, ארה"ב היא זו שאחראית ישירות. ההשלכות של המתיחות המתגברת הן באחריות ארה"ב".