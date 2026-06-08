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אסמאעיל בקאא'י הבהיר בתדרוך לכתבים כי "לא ניתן להפריד בין פעולות המשטר הציוני באזור לבין המדיניות האמריקנית"

דורון פסקין | 8 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

דובר משרד החוץ האיראני: "ההשלכות של המתיחות המתגברת הן באחריות ארה"ב"

אסמאעיל בקאא'י, דובר משרד החוץ האיראני, אמר היום במהלך התדרוך השבועי שלו בטהראן: "הפסקת האש הופרה שוב ושוב על ידי הצדדים העוינים. נפעל בכל עת שנראה לנכון כדי להגן על ביטחון המדינה".

לדבריו, "ארה"ב אחראית כצד להסכם הפסקת האש מ-9 באפריל. מה שיקרה באזור, בין אם ארה"ב עצמה היא הגורם להפרת הפסקת האש על ידי תקיפת ספינות סוחר איראניות, תקיפת דרום המדינה, או באמצעות המשטר הציוני בלבנון בשיתוף פעולה עם ארה"ב, ארה"ב היא זו שאחראית ישירות. ההשלכות של המתיחות המתגברת הן באחריות ארה"ב".

בקאא'י הוסיף כי "לא ניתן להפריד בין פעולות המשטר הציוני באזור לבין המדיניות האמריקנית".

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

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