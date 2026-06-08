דיווח: הפלגים הפלסטיניים מנסים למצוא פתרון לסוגיית הנשק של חמאס

הפלגים הפלסטיניים, ובראשם חמאס, ממשיכים בדיונים בעיר אל-עלמיין שבמצרים סביב מסמך חדש ליישום השלב הבא בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה.

לפי דיווח שפורסם היום בעיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד", הדיונים מתמקדים במסמך שכותרתו "מפת דרכים להשלמת יישום תוכנית הנשיא טראמפ המקיפה לשלום בעזה". המסמך כולל 15 סעיפים ונועד להשלים את יישום הסכם שארם א-שייח' מ-9 באוקטובר 2025. העיתון אף פרסם צילומים של המסמך.

לפי הדיווח, המסמך הוצג לראשונה על ידי ניקולאי מלאדינוב, המנהל בפועל של "מועצת השלום", ולאחר מכן עבר תיקונים על ידי המצרים. הפלגים הפלסטיניים הסכימו, לפי הדיווח, ל-14 מתוך 15 הסעיפים, אך מוקד המחלוקת הוא סעיף 8, העוסק באיסוף ובמסירת הנשק של הפלגים. ישראל וארה"ב מתעקשות על מסירת הנשק, בעוד הפלגים הפלסטיניים מסרבים למהלך במתכונת הנתפסת בעיניהם כחד-צדדית. בימים האחרונים מנסות המתווכות, מצרים, קטאר וטורקיה, לגבש נוסחה שתאפשר התקדמות בלי להביא לקריסת הסכם הפסקת האש.