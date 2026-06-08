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בשלב זה ההערכה במערכת הביטחון היא כי ייתכנו כמה ימי לחימה מול איראן ושלוחותיה, אך מדובר בהערכה ראשונית שעשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות – ובהן גם לחץ אמריקני

יוני בן מנחם | 8 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

הסלמה בין איראן לישראל; הקבינט המצומצם צפוי להתכנס במהלך היום

החל מאתמול בשעות הערב נרשמה הסלמה בין איראן לישראל לאחר שאיראן שיגרה טילים לעבר ישראל בתגובה לתקיפה שביצעה בדאחיה בביירות.

בתגובה, ישראל ביצעה עד כה שני גלי תקיפה באיראן. גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בגל התקיפה הראשון הותקפו מערכי הגנה אווירית ששוקמו, שדה תעופה ובסיס כטב"מים. לדברי אותם גורמים, התקיפות כוונו לאתרים אלה במטרה לפתוח מסדרון אווירי במידה שיהיה צורך בתקיפות אוויריות נוספות.

דובר צה"ל מסר כי בגל תקיפה נוסף הותקפו מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום: מעיין טואף, לע"מ

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