הסלמה בין איראן לישראל; הקבינט המצומצם צפוי להתכנס במהלך היום

בשלב זה ההערכה במערכת הביטחון היא כי ייתכנו כמה ימי לחימה מול איראן ושלוחותיה, אך מדובר בהערכה ראשונית שעשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות – ובהן גם לחץ אמריקני

יוני בן מנחם | 8 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳