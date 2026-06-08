ישראל תקפה יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר; איראן שיגרה טילים נוספים לעבר ישראל | דיווח מתעדכן

8:42 - משמרות המהפכה הודיעו הבוקר כי פתחו נגד ישראל במבצע חדש בשם "נצר", בתגובה לתקיפות של צה"ל בשטח איראן.

בהודעה צוין כי "מהירות התגובה לתוקפנות של צבא המשטר הציוני והיקף בנק המטרות היו חלק מפעולות היחידות המבצעות בשלב זה. כל היחידות הקרביות והמבצעיות של משמרות המהפכה נמצאות בכוננות מלאה למימושו של מבצע רחב ומרתיע בכל החזיתות. ישנן תוכניות פעולה בהתאם לתרחישי האויב".