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חילופי אש הדדיים בין ישראל לאיראן; עליה במחירי הנפט בעקבות האירועים האחרונים

צוות מגזין אפוק | 8 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

ישראל תקפה יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר; איראן שיגרה טילים נוספים לעבר ישראל | דיווח מתעדכן

8:42 - משמרות המהפכה הודיעו הבוקר כי פתחו נגד ישראל במבצע חדש בשם "נצר", בתגובה לתקיפות של צה"ל בשטח איראן.

בהודעה צוין כי "מהירות התגובה לתוקפנות של צבא המשטר הציוני והיקף בנק המטרות היו חלק מפעולות היחידות המבצעות בשלב זה. כל היחידות הקרביות והמבצעיות של משמרות המהפכה נמצאות בכוננות מלאה למימושו של מבצע רחב ומרתיע בכל החזיתות. ישנן תוכניות פעולה בהתאם לתרחישי האויב".

8:02 - תיעוד מהבוקר של שיגור טילים מכרמנשאה במערב איראן לעבר ישראל.

עשן מיתמר לאחר התקפה של חיל האוויר על מלארד במחוז טהראן, 8 ביוני 2026

עשן מיתמר לאחר התקפה של חיל האוויר על מלארד במחוז טהראן, 8 ביוני 2026 | שימוש לפי סעיף 27א'

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