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חיל האוויר יירט עד כה את כלל הטילים ששוגרו מאיראן. הלימודים מחר בוטלו בכל רחבי הארץ

צוות מגזין אפוק | 7 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

איראן שיגרה טילים למספר אזורים בישראל

איראן שיגרה הערב מספר טילים בליסטיים לעבר ישראל, מצפון הארץ עד אזור צפון השרון. דובר צה"ל מסר כי עד כה חיל האוויר יירט את כלל הטילים ששוגרו.

בעקבות ההתפתחויות, הודיע פיקוד העורף על שינוי בהנחיות, ועל ביטול הלימודים מחר בכל רחבי הארץ.

במקביל לירי הטילים, פרסם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, פוסט בחשבון ה-X שלו ובו שילוב של הדגל האיראני והדגל הלבנוני, ללא מלל נוסף.

תיעודים של טילים בליסטיים ששיגרה איראן לישראל

תיעודים של טילים בליסטיים ששיגרה איראן לישראל | שימוש לפי סעיף 27א'

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