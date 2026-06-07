איראן שיגרה טילים למספר אזורים בישראל

איראן שיגרה הערב מספר טילים בליסטיים לעבר ישראל, מצפון הארץ עד אזור צפון השרון. דובר צה"ל מסר כי עד כה חיל האוויר יירט את כלל הטילים ששוגרו.

בעקבות ההתפתחויות, הודיע פיקוד העורף על שינוי בהנחיות, ועל ביטול הלימודים מחר בכל רחבי הארץ.