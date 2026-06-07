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אחותו של השליט קים ג'ונג און פרסמה הצהרה בה דחתה את הקריאות לפירוז גרעיני והבהירה כי פיונגיאנג תמשיך לחזק את ההרתעה הגרעינית שלה. הדברים נאמרו לקראת ביקורו הצפוי במדינה של נשיא סין

דורון פסקין | 7 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

צפון קוריאה: מעמדנו כמעצמה גרעינית אינו נתון למשא ומתן

צפון קוריאה הודיעה כי אין בכוונתה לסגת ממעמדה כמדינה גרעינית, יממה לפני ביקורו הצפוי של נשיא סין, שי ג'ין-פינג, בפיונגיאנג.

הדברים נאמרו בהצהרה שפרסמה קים יו-ג'ונג, אחותו של שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, בכלי התקשורת הרשמיים במדינה.

קים יו-ג'ונג הצהירה כי "מעמדנו כמעצמה גרעינית אינו נתון למשא ומתן באופן מוחלט". לדבריה, מדיניותה של צפון קוריאה להמשיך ולחזק את ההרתעה הגרעינית שלה היא "מסקנה בלתי הפיכה וסופית שיש ליישמה ללא תנאי".

קים יו-ג'ונג, אחותו של שליט צפון קוריאה

קים יו-ג'ונג, אחותו של שליט צפון קוריאה, 2 במרץ 2019 | צילום: JORGE SILVA / POOL / AFP) (Photo credit should read JORGE SILVA/AFP via Getty Images

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