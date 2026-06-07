צפון קוריאה: מעמדנו כמעצמה גרעינית אינו נתון למשא ומתן

צפון קוריאה הודיעה כי אין בכוונתה לסגת ממעמדה כמדינה גרעינית, יממה לפני ביקורו הצפוי של נשיא סין, שי ג'ין-פינג, בפיונגיאנג.

הדברים נאמרו בהצהרה שפרסמה קים יו-ג'ונג, אחותו של שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, בכלי התקשורת הרשמיים במדינה.