צה"ל תקף בדאחיה של ביירות

צבא לבנון דיווח כי כמה מחייליו נהרגו בתקיפת רכב צבאי בכביש חרדאלי-נבטיה; הנשיא ג'וזף עאון גינה את התקיפה וכינה אותה "הפרה בוטה" של ריבונות לבנון