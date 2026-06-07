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ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי הנחו על הפעולה בעקבות הירי מצד חיזבאללה

צוות מגזין אפוק | 7 ביוני 2026 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל תקף בדאחיה של ביירות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיעו כי בהתאם להנחיה שנתנו, "צה"ל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדאחיה בביירות, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל".

לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית נורו לפחות שלושה טילים לעבר בית דירות באזור אלמריג'ה שבדאחיה.

עוד דווח כי החלה תנועת יציאה של תושבים מהדאחיה מחשש לתקיפות נוספות.

הבניין שהותקף בדאחיה

הבניין שהותקף בדאחיה | שימוש בסעיף 27א'

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